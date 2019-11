Volkstrauertag in Hückeswagen : Gedenken gegen das Vergessen

Hückeswagen Mit einer feierlichen Kranzniederlegung wurde am Sonntag der Kriegsopfer gedacht.

Lässt sich Trauern verordnen? Diese Frage stellte Bürgermeister Dietmar Persian in seiner Rede zum Volkstrauertag am Sonntag. Das Gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt riefe bei einigen Menschen Unbehagen oder bestenfalls ein Achselzucken hervor. Gerade deshalb sei es ein wichtiger Auftrag des Staates, die Bürger zu ermuntern, sich mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte zu befassen.

In Hückeswagen wird das am Volkstrauertag mit einer Kranzniederlegung am Denkmal „Mutter Erde“ auf dem Friedhof am Kamp sowie auf dem Russischen Ehrenfriedhof in Voßhagen getan. Vertreter aus Rat und Verwaltung, sowie Mitglieder vom Sozialverband VdK, Stadtkultur- und Stadtsportverband, Schützen und Feuerwehr wie auch einige Bürger nahmen an der Gedenkstunde teil. Musikalisch untermalt wurde die Kranzniederlegung vom Posaunenchor Scheideweg.