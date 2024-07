Schaf- und Rinderhalter in Hückeswagen Blauzungenkrankheit tötet wertvollen Zuchtbock

Hückeswagen · Alles Hoffen und Bangen hat nichts genutzt: Nachdem die Blauzungenkrankheit bereits in Nachbarkreisen aufgetreten war, ist sie nun auch in einigen Schafbetrieben in Hückeswagen ausgebrochen - mit tödlichen Folgen. Die Halter sind machtlos – und hoffen auf die Impfung.

19.07.2024 , 15:30 Uhr

Das war der Zuchtbock von Marco Schäfer - importiert aus Irland. Nach seinen Angaben habe das Tier zum Glück für eine sehr schöne Nachzucht gesorgt, so das er für dieses Jahr mit dieser Blutlinie weiter züchten könne. Foto: Marco Schäfer