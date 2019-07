Hückeswagen : BEW-Mitarbeiter sind wieder den Gaslecks auf der Spur

Hückeswagen Um einen möglichen Gasaustritt aufzuspüren, sind in den kommenden drei Wochen wieder Mitarbeiter der BEW im Stadtgebiet unterwegs.

Es sieht kurios aus, was der BEW-Mitarbeiter hinter sich her zieht: eine Kunststoffplatte, befestigt an einer Achse mit zwei Rädern, das Ganze wiederum ist an einer langen Stange festgemacht. Dabei handelt es sich um ein geeichtes Messgerät, das die Bodenluft und alle darin enthaltenen Gase aufsaugt. Mit diesem Arbeitsgerät sind die Gas-Spürer der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH ab kommendem Montag, 8. Juli, wieder in Hückeswagen unterwegs, um Erdgas- und unterirdische Hausanschlussleitungen zu überprüfen. „Die Maßnahmen werden routinemäßig jährlich bei Hochdruckleitungen und bei Mitteldruckleitungen und Hausanschlüssen im Zwei-Jahres-Rhythmus durchgeführt“, teilt BEW-Sprecherin Sonja Gerrath mit.