Pandemie in der Schloss-Stadt : In Hückeswagen sind 28 Personen mit Virus infiziert

Zum Impfen vorbereitete Spritzen liegen mit dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer in einer Schale. Foto: dpa/Swen Pförtner

Hückeswagen Die 7-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis sank am Mittwoch deutlich um 17,6 auf jetzt aktuell 174,6. 2047 Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne, 152 weniger als am Dienstag

In der Schloss-Stadt stagniert die Zahl der Corona-Infizierten bei 28. Das teilte am Donnerstag das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises mit. Gleichzeitig berichtete es von weiteren 68 bestätigten Corona-Fällen im Kreisgebiet. Damit sind derzeit 907 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Sie befinden sich nach Angaben des Kreises alle in angeordneter Quarantäne.

Leider gibt es auch weitere vier Tote, die zuvor positiv getestet wurden. Sie kommen aus Morsbach, Bergneustadt, Waldbröl und Nümbrecht. Seit Beginn der Pandemie sind damit kreisweit 230 Personen gestorben, die zuvor positiv getestet worden waren.

Auf www.obk.de/impftermin informiert der Kreis darüber, welche Personengruppen aktuell ein priorisiertes Impfangebot erhalten und auf welchem Weg ein Impftermin vereinbart werden kann.

Der Oberbergische Kreis berichtet immer mittwochs auch über den Nachweis von Virusmutanten im Kreisgebiet. Demnach ist im Jahr 2021 bislang 3482-mal die britische Virusmutante B.1.1.7 nachgewiesen worden und 13-mal die südafrikanische Variante B.1.351.

Die 7-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis sank am Mittwoch deutlich um 17,6 auf jetzt aktuell 174,6. 2047 Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne, 152 weniger als am Dienstag. 81 positiv getestete Bürger liegen zurzeit in Krankenhäusern – davon befinden sich 53 auf Normalstation, ein Plus von drei im Vergleich zum Dienstag; 13 liegen auf Intensivstation ohne Beatmung (drei weniger) und 15 auf Intensivstation mit Beatmung.

In den anderen Kommunen des Kreises gibt es folgende Infiziertenzahlen – Bergneustadt: 75, Engelskirchen: 36, Gummersbach: 170, Lindlar: 34 Marienheide: 53, Morsbach: 63, Nümbrecht: 52, Radevormwald: 88, Reichshof: 79, Waldbröl: 105, Wiehl: 70 und Wipperfürth: 50. Durch das Gesundheitsamt erfasst und informiert, aber in der Statistik noch keiner Kommune zugeordnet. sind derzeit vier Personen.

(rue)