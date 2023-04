Kindergarten in Hückeswagen Doppelspitze leitet Kita Kreuzkirche

Für Brigitte Karlguth muss der Schritt, in den Ruhestand zu gehen, sicherlich nicht ganz einfach gewesen sein. Die langjährige Leiterin des Kindergartens der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Kreuzkirche, der sich unterhalb der Gemeinderäume an der Montanusstraße befindet, ist zum Jahresende in Rente gegangen. Mit Samuel Heymann und Judith Salewski-Höfer leitet seit Jahresanfang eine Doppelspitze den Kindergarten.