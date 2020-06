Corona-Pandemie in der Schloss-Stadt : In Hückeswagen gibt es jetzt drei Infizierte

In Hückeswagen steigt die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten wieder ganz leicht an. Foto: dpa/Britta Pedersen

hückeswagen Zehn Personen sind aktuell im Kreis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Übers Wochenende kam ein weiterer Infizierter hinzu. Er stammt aus Hückeswagen. Damit sind derzeit drei Menschen in der Schloss-Stadt infiziert.

Insgesamt gibt es im Kreis seit Beginn der Pandemie 490 bestätigte Fälle. 462 Personen wurden gesund aus der Quarantäne entlassen. Von den zehn infizierten Personen befinden sich derzeit drei in stationärer Behandlung, eine Person wird beatmet. Die restlichen sind in häuslicher Quarantäne. 22 Personen befinden sich als Kontaktpersonen ersten Grades in angeordneter Quarantäne, in vorsorglicher häuslicher Isolation ist niemand. Die positiv getesteten Fälle kommen aus Gummersbach (1), Hückeswagen (3), Lindlar (1), Marienheide (3), Wiehl (1) und Wipperfürth (1).

www.obk.de/coronavirus