Hückeswagen Live : Eine Schlager-Nacht zum Abschluss

Hückeswagen Trotz einer Konzertabsage sind die Veranstalter mit der 13. Auflage der Open-Air-Konzerte „Hückeswagen Live“ zufrieden. Die Siegener Band „Die Hitsköpfe“ feierte am Schloss bei schönstem Sommerwetter ein musikalisches Fest.

Es war schon ein wenig später am Freitagabend, als „Die Hitsköpfe“ aus Siegen einen Block Kölscher Lieder in ihren Schlagerset gepackt hatten. Da war ein kleines Mädchen von vielleicht vier Jahren nicht mehr zu halten. Die Kleine mit dem großen, roten Gehörschutz auf den Ohren wurde von Papa und Mama in die Luft gewirbelt und zeigte zu den Tönen von „Leev Marie“ von den Paveiern oder „Hey Kölle du bes e Jeföhl“ von den Höhnern, dass aus ihr später einmal ein richtig talentiertes Funkemarieche werden kann.