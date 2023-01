Stadtverwaltung Hückeswagen Dreimal so viele Anträge auf Wohngeld

Denn die Reform hält Persian für richtig und zielgerichtet. Aber das neue Gesetz bedeute eben auch eine enorme Mehrbelastung. Deshalb appelliere er an die Geduld der Wohngeldberechtigten. Wartezeiten seien nicht zu vermeiden. In der Vergangenheit gab es solche Wartezeiten in Hückeswagen kaum, aber Zustände wie in anderen Kommunen, in denen es schon vor dem neuen Gesetz Wartezeiten von fünf bis sechs Monaten gab, seien in der Schloss-Stadt nicht zu erwarten, versichert Persian.