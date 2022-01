Neues Fitnessangebot in Hückeswagen : Das Tanzen an der Stange lernen

Studioleiterin Saskia Fournier zeigt eine Übung an einer Pole-Dance-Stange im neuen Studio Dance & Pole an der Bahnhofstraße. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Am kommenden Samstag, 15. Januar, 11 bis 16 Uhr, öffnet das Pole-Dance-Studio „Dance & Pole“ von Heidi Wendt an der Bahnhofstraße 20 in Hückeswagen.

Die Fenster des ehemaligen Fahrradgeschäfts an der Bahnhofstraße, in dem zuletzt ein syrischer Supermarkt ansässig war, sind schon seit einiger Zeit mit Folie abgeklebt. Darauf zu lesen ist der Schriftzug „Dance & Pole“, darunter steht eine Telefonnummer. Dahinter verbirgt sich ein neues Tanzstudio, die vierte Filiale von Heidi Wendt. „Wir haben zwei Studios in Solingen und ein drittes in Langenfeld“, sagt sie. Vor zehn Jahren habe sie sich beruflich verändern wollen und das erste Studio an der Weyer Straße 4 in Solingen eröffnet.

Schon von Anfang an dabei ist auch Saskia Fournier aus Wuppertal. Sie wird das Hückeswagener Studio leiten, wenn es offiziell am kommenden Samstag, 15. Januar, eröffnet wird. Wobei, die ersten Kurse finden auch in Hückeswagen schon statt. „Nach drei Jahren als Kursusteilnehmerin hat Heidi mich gefragt, ob ich nicht Trainerin werden will – und nach zahlreichen Kursen und Weiterbildungen war ich irgendwann soweit, die Studioleitung zu übernehmen“, sagt sie.

Info Offizielle Eröffnung findet am 15. Januar statt Termin Mit einem bunten Eröffnungstag wollen Heidi Wendt, Saskia Fournier und ihr Team den Hückeswagenern das neue Dance-&-Pole-Studio präsentieren. Der Termin ist am Samstag, 15. Januar, 11 bis 16 Uhr. Ausprobieren Wer möchte, kann das Pole-Dancing am Eröffnungstag auch kostenlos ausprobieren. „Einfach eine lange Sporthose mitbringen und einmal ausprobieren, wie Pole-Dancing funktioniert“, sagt Saskia Fournier. Kontakt Dance & Pole, Bahnhofstraße 20, Tel. 0174 1929037, E-Mail: info@danceandpole.de

www.danceandpole.de

Dass die Sport- und Fitnesskauffrau Heidi Wendt den Weg nach Hückeswagen gefunden hat, ist ein Stück weit dem Zufall geschuldet – und der Pandemie. „Wir haben zwischenzeitlich in Solingen schließen müssen. In diesem Zusammenhang kam die Überlegung auf, eine Filiale im Bergischen zu eröffnen. Zufällig waren die Räumlichkeiten hier frei, der Vermieter ist nett – und deswegen haben wir das dann umgesetzt“, sagt Heidi Wendt. In jedem der vier Studios gebe es eine Haupttrainerin, insgesamt seien in allen vier Studios zehn Trainerinnen und zwei Praktikantinnen. „In der Hauptsache tanzen Frauen bei uns, aber wir haben auch Kurse für Kinder und Jugendliche – unsere älteste Tänzerin ist 72, sie hat mit 69 Jahren mit Pole-Dance angefangen“, sagt Saskia Fournier.

Aber was ist Pole-Dance eigentlich? Betritt man die Räume an der Bahnhofstraße 20, wird man zunächst überrascht davon sein, wie viel Platz dort ist. Kein Wunder, brauchen die Pole-Dancer für ihr Training doch nur die silbernen Stangen, die vom Boden bis zur Decke reichen – oder Ringe, die ebenfalls von der Decke hängen. „Pole-Dance-Kurse sind als Sportstunden angelegt. Es geht dabei darum, dass die Teilnehmenden nach dem Aufwärmen akrobatische, fließende Bewegungen ausüben, es geht um Kraft und Kraftaufbau. Wir haben auch Teilnehmer gehabt, die noch nie vorher Sport gemacht haben – und auch die haben wir schon zur Fitness bekommen“, sagt die Studioleiterin und lacht.

Die Kurse seien unterschiedlich aufgebaut, denn Vorkenntnisse brauche man im „Dance & Pole“-Studio nicht. „Für die blutigen Anfänger gibt es den Kursus Pool Intro, wer schon ein klein wenig Ahnung hat, kann den Pool-Basic-Kursus besuchen – und dann gibt es noch Kurse für Fortgeschrittene“, sagt Saskia Fournier. Die Gruppen seien klein, so dass auch coronakonform trainiert werden könne. „Außerdem ist zwischen den Stangen ausreichend Abstand, so dass die Teilnehmenden weit genug voneinander entfernt stehen“, sagt die Studioleiterin. Allerdings müsse man beim jetzigen Corona-Stand doch noch hoffen, dass das Studio am 15. Januar auch tatsächlich eröffnet werden könne. „Wir hoffen wirklich sehr, dass nichts dazwischenkommt“, sagt Heidi Wendt.

Außerdem könne man das Pole-Dancing alleine machen, ein Tanzpartner sei nicht vonnöten. Der Sport Pole-Dance ist übrigens weit älter, als man vielleicht meinen mag. „Man kennt ihn ja heutzutage vor allem aus den Table-Dance-Bars – der Ruf von Pole-Dancing ist dadurch natürlich auch nicht ganz so gut, wie er es verdient“, sagt Heidi Wendt. Ursprünglich komme die Artistik aus der Tradition des chinesischen Zirkus. „Es war eigentlich ein reiner Männersport“, sagt sie. Die Entwicklung in den 1980er Jahren sei dann in Richtung des Vergnügens für vor allem männliche Zuschauer gegangen.