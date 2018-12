Nachtserie : Auch in der Nacht wird für Ordnung gesorgt

Ordnungsamts-Mitarbeiter Mario Moritz muss auch dann raus, wenn alle anderen Menschen schlafen. Foto: Weitzdörfer/Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Mitarbeiter des Ordnungsamts müssen auch dann raus, wenn alle anderen Menschen schlafen. Etwa bei Zwangseinweisungen oder Ölspuren.

Die Schloss-Stadt ist relativ klein und nachts ist hier meist nicht viel los. Dennoch gibt es vom Ordnungsamt der Stadt eine Nachtrufbereitschaft, die bereits mit dem Ende der allgemeinen Bürozeiten, in der Regel also um 16 Uhr, beginnt. „Früher gab es dafür eine öffentliche und direkte Telefonnummer. Allerdings wurde die vermehrt für Kleinigkeiten angerufen, so dass man irgendwann entschieden hat, sie zentral über die Polizei und die Rettungsleitstelle in Gummersbach laufen zu lassen“, sagt Ordnungsamts-Mitarbeiter Mario Moritz. So könnten die Kollegen die Anrufe aussieben und nur die weiterleiten, die tatsächlich wichtig seien. Die Nachtrufbereitschaft würden die Mitarbeiter immer eine Woche lang ausüben, sieben Kollegen seien festangestellt, so dass jeder alle sieben Wochen Dienst habe, erklärt Moritz, der selbst seit 2012 für das Ordnungsamt arbeitet.

Es gebe zwei Haupteinsatzarten für die Rufbereitschaft, sagt der 29-Jährige: „Eine Sache, wegen der wir ausrücken müssen, ist die sogenannte PsychKG, also das, was man gemeinhin unter dem Begriff der ‚Zwangseinweisung‘ kennt.“ Sie komme zwar nicht oft vor, durchschnittlich etwa sechs- bis zehnmal pro Jahr, aber wenn es vorkomme, gehöre es zu den sehr belastenden und unschönen Aufgaben, sagt Moritz. „Ich hatte beispielsweise mal einen Fall von häuslicher Gewalt. Da hat der Vater seine Frau und Kinder verprügelt und wir mussten dann einschreiten. Das nimmt man schon ein Stück weit mit nach Hause.“ Die Maßnahme werde von der Ordnungsbehörde angeordnet – im Zweifelsfall könnten die Ordnungsamtsmitarbeiter also auch gegen die Stimmen der in aller Regel ebenfalls anwesenden Ärzte, Rettungsdienstmitarbeiter oder Polizisten entscheiden. „Das kommt aber praktisch nicht vor, man arbeitet zusammen, und das ist auch gut so“, berichtett Moritz.

Info Kontakt zum Ordnungsamt Ordnungsamt Das Amt für Sicherheit und Ordnung der Stadt Hückeswagen ist dem Fachbereich III – Ordnung und Bauen untergeordnet. Dessen Leiter ist Andreas Schröder, die Adresse ist im Verwaltungsgebäude Bahnhofsplatz 14. Tel. 88300.

Die zweite Art von Einsätzen seien Ölspuren auf der Straße, die ohne einen Unfall aufgetreten seien. „Normalerweise kümmert sich darum ja die Feuerwehr. Der Oberbergische Kreis hat das allerdings dem Ordnungsamt übertragen, um die Wehren zu entlasten“, sagt Moritz. Es gehe also um alles, was irgendwie mit der Stadt zu tun habe, sagt der 29-Jährige. „Es war etwa mal eine Baustelle der BEW so aufgebaut, dass ein Rettungsdienst ein Haus nicht anfahren konnte. Die mussten wir dann so umstellen, dass das möglich war“, sagt Moritz.

Neben der Rufbereitschaft arbeiten Mitarbeiter des Ordnungsamts aber auch noch an anderer Stelle bis teils spät in die Nacht: Im Rahmen der Streifengänge, die an fünf Abenden der Woche und bei besonderen Festen gemacht werden, um die kommunale Sicherheit aufrechtzuerhalten. „Die Rundgänge finden in der Regel von 18 bis 22 Uhr statt, am Wochenende auch bis später in die Nacht. Das wird aber variiert, damit die Jugendgruppen nicht genau wissen, wann wir unterwegs sind“, sagt Moritz schmunzelnd. Im Kommunalen Ordnungsdienst sind derzeit fünf Teams zu je zwei Mitarbeitern unterwegs. Und auch wenn die Gewalt sich in Hückeswagen insgesamt in Grenzen halte, seien die hauptsächlich nebenberuflich tätigen Mitarbeiter gut ausgerüstet. „Wir haben Pfefferspray sowie stichsichere Handschuhe und Westen dabei. „Auch durch die Uniform hat man ein anderes Auftreten“, berichtet Moritz.