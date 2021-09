Corona-Pandemie in Hückeswagen : Impfmobil steht im Brunsbachtal

Hückeswagen Die beiden oberbergischen Impfmobile fahren während des Aktionszeitraums zusätzliche „Haltestellen“ im Kreisgebiet an. In Hückeswagen bleibt es aber bei den regulären Terminen am Dienstag.

Die Bundesregierung ruft in dieser Woche bis zum 19. September unter dem Motto #HierWirdGeimpft eine Impfaktionswoche aus, bei der an möglichst vielen Orten die Ärmel hochgekrempelt und Impfungen unkompliziert vor Ort angeboten werden sollen. Auch der Oberberbergische Kreis beteiligt sich daran. Die beiden oberbergischen Impfmobile fahren während des Aktionszeitraums zusätzliche „Haltestellen“ im Kreisgebiet an, kündigt Kreissprecherin Jessica Schöler an. In Hückeswagen gibt es aber keinen zusätzlichen Termin, sondern einen regulären Stopp des Impfmobils am Dienstag, 14. September, 10 bis 14 Uhr, auf dem Parkplatz im Brunsbachtal, Zum Sportzentrum. Die Impfungen sind ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Personen ab 18 Jahre können sich wahlweise mit Moderna (Zweitimpfung erforderlich) oder Johnson & Johnson (eine Impfung reicht) impfen lassen. Der Personalausweis sollte zur Impfung mitgebracht werden. Da das Impfzentrum in Gummersbach Ende des Monats schließt, muss eine mögliche Zweitimpfung selbstständig in einer Arztpraxis organisiert werden.