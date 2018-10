Immer wieder Ärger um freilaufende Hunde

Bürgermonitor : Freilaufende Hunde sorgen für Ärger

Auf den Wegen links (bis zum Hauptweg am Klärwerk) und rechts (bis zum asphaltierten Teil) der Brücke (und auch auf der Brücke selber) gilt eine Anleinpflicht für Hunde. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Vor allem an der Wupper kommt es immer mal wieder vor, dass uneinsichtige Hundebesitzer ihre Vierbeiner frei laufen lassen. Dabei ist das verboten. Das Ordnungsamt kontrolliert, versucht es aber eher mit sanfter Ansprache.

Ein gemütlicher Spaziergang an der Wupper. Erholung pur. Wenn da nicht das fast tägliche Ärgernis von unangeleinten Hunden wäre. So empfindet es eine Facebook-Nutzerin, die ihrem Unmut Ausdruck verlieh. Und damit eine Diskussion unter verschiedenen Nutzern auslöste. Sie stelle leider fast täglich fest, dass die Leinenpflicht in der Zone an der Wupper nicht eingehalten wird, moniert die Hückeswagenerin. Persönlich finde sie, dass Menschen, die keine Hunde mögen sowie solche mit sehr kleinen Kindern oder aber eigenen Hunden zum Beispiel aus tierschutzrechtlichen Gründen sehr wohl ein Recht auf eigene Zonen habe, in denen sie beruhigt gehen können. Dies gebiete auch die gegenseitige Rücksichtnahme. „Aber leider muss man sich selbst bei freundlichem Hinweis nur unnötige Kommentare anhören, da der Hund ja angeblich so lieb ist. Man sollte meinen, dass er dann ja wohl auch an der Leine gehen kann bis zu dem Bereich, an dem dies nicht vorgeschrieben ist“, schreibt die Nutzerin. Doch anscheinend sei sich hier leider jeder selbst der Nächste.

Ihr Vorschlag: Das Ordnungsamt müsse eingreifen. Besser sei es natürlich, es entstünde ein Klima frei nach dem Motto „Das ist nicht ok, den Hund dort einfach laufen zu lassen“.Sie hoffe, dass sich das Thema via Facebook ein wenig herumspreche, auch wenn sie nicht die Resistenten und Egoisten damit erreiche. „Ich persönlich würde meine ehemalige Straßenhündin gern anständig an der Leine trainieren, und sie hat ein Anrecht darauf, einfach von wildfremdem Hunden von hinten begrabscht zu werden, deren Besitzer lieber joggen oder sich nicht kümmern. Fände man als Mensch ja auch nicht toll“, schreibt sie.

Info Ordnungsbehördliche Verordnung Verordnung Die sogenannte „Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Hückeswagen definiert eindeutig, was erlaubt ist. Ursprünglich aufgestellt wurde sie am 21. Dezember 1998, in der Fassung der 3. Änderung vom 5. Dezember ist sie seit 16. Dezember 2017 gültig. Regelung Paragraph 4 regelt den Umgang mit Tieren – und dort heißt es: „Hinsichtlich der Anleinpflicht von Hunden gelten grundsätzlich die Vorschriften des Landeshundegesetzes. In folgenden Bereichen gilt eine generelle Anleinpflicht für alle Hunde:

▶ Auf dem kombinierten Geh- und Radweg auf der früheren Bahntrasse. ▶ Auf dem schmalen Teilstück des Rundweges um die Wuppervorsperre. Ausnahmen Die Leine, an der die Hunde geführt werden, darf maximal 1,50 Meter lang sein. In begründeten Ausnahmefällen können weitere abweichende Regelungen durch die Ordnungsbehörde veranlasst werden.“ Wer auf Verkehrsflächen oder in Anlagen Tiere, insbesondere Pferde und Hunde, mit sich führt, hat laut Verordnung die durch die Tiere verursachten Verunreinigungen unverzüglich und schadlos zu beseitigen. Von den Regelungen ausgenommen sind Blinde und hochgradig Sehbehinderte, die Blindenhunde mit sich führen. www.hueckeswagen.de – dort unter „Rat & Verwaltung“, Unterpunkt Ortsrecht, Ordnung.

Andere Nutzer stimmten zu und fordern ebenfalls Kontrollen durch das Ordnungsamt. Ein Hundebesitzer schreibt: „Ich halte mich an die Spielregeln. Hat einfach was mit Anstand, Respekt und Toleranz zu tun.“ Ein anderer hat festgestellt, dass dieses Problem nicht nur an der Wupper und an den Wupperauen besteht, sondern auch auf Wiehagen und im Stadtpark. Ein anderer fordert sogar, dass jeder Hund an die Leine gehöre, dann würde man auch nicht so oft lesen, dass ein Hund weggelaufen ist.

Ramona Mass aus Remscheid begegnete der BM an der Wupper-Vorsperre vor etwa einem Jahr mit ihrem Schweizer Sennenhund Buma – vorschriftsmäßig angeleint. Foto: Stephan Büllesbach

Dem entgegnet ein anderer Nutzer: „Gesetz hin oder her: Wenn der Hund gut dressiert ist, darf er auch ohne Leine laufen. Wenn ich Leuten mit Hund begegne, rufen sie ihn, bei Fuß, und dann tut er das. Wenn er das nicht tut, muss er halt an die Leine. So einfach ist das.“ Eine andere Hundebesitzerin ist gerne mit ihrem Hund an der Bever, in der Muhl, im Stadtpark oder an der Wupper unterwegs. „Es ist schön, wenn die Hunde mal frei springen können, und es ist traurig, wie rücksichtslos manche Menschen reagieren“, berichtet sie. Gegenseitige Rücksichtnahme sei gefragt, egal ob Familien,m Radfahrer oder Hundebesitzer.



Radevormwald : Hunde müssen an Vorsperre an die Leine

zurück

weiter

Die vermisst eine Hundeliebhaberin, deren Hündin eine Verhaltensstörung bekam, weil sie mehrmals von größeren, freilaufenden Hunden gejagt wurde. „Ich habe mich ans Ordnungsamt gewendet, da ich von solchen Fällen die Schnauze voll habe“, schreibt sie.

Beim Ordnungsamt ist das Problem bekannt, wenngleich zurzeit wenige Anzeigen vorliegen, sagt Roland Kissau. Der Streifendienst schaue immer mal wieder vor Ort nach dem Rechten. „Und es ist eigentlich immer das Gleiche: Entweder die Tierbesitzer sind einsichtig oder sie leinen ihren Hund erst dann an, wenn sie eine Amtsperson entdecken“, sagt er.

Generell gehe das Ordnungsamt aber sehr sanft vor, das heißt, zunächst gebe es eine freundliche Ansprache, erst wenn ein Hundebesitzer mehrmals negativ auffalle,werde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gestellt. Mehr sei einfach auch personell nicht möglich. Der Appell könne also immer nur lauten, die Hinweisschilder zu beachten.