Beliebtes Fortbewegungsmittel : Immer mehr Hückeswagener nutzen den Bürgerbus

Am häufigsten wird der Bürgerbus von Fahrgästen aus Kleineichen und vom Fürstenberg genutzt. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Der Bürgerbus ist zu einem beliebten Fortbewegungsmittel geworden. Das berichtet jetzt Rolf Geese, Sprecher des Bürgerbusvereins.

Gute Nachrichten vom Bürgerbus: „Die Fahrgastzahlen steigen kontinuierlich weiter“, berichtet Rolf Geese, Sprecher des Bürgerbusvereins. 2017 hatten etwa 5600 Fahrgäste den Bürgerbus genutzt, im Jahr darauf waren es zirka 6400 – das ist eine Steigerung um 14 Prozent. Geese: „Das liegt zum Teil an der neuen Streckenführung nach Fürweg und zum Gardelenberg.“ Am häufigsten würden – wie in den Vorjahren – die Bewohner vom Fürstenberg und von Kleineichen den Bürgerbus nutzen.