Im Wohngebiet Weierbachblick gibt es zwei Spielplätze

Hückeswagen Gleich zwei Spielplätze gibt es in der Wohnsiedlung an der Kölner Straße, insgesamt stehen rund 1200 Quadratmeter zur Verfügung. Dabei ist der eine, mit etwa 400 Quadratmetern Größe eher für kleinere Kinder ausgelegt, darauf steht eine kleinere Rutsche im Mittelpunkt.

Er ist an der Max-Bruch-Straße und damit im ersten Bauabschnitt angesiedelt. Da derzeit gerade weniger ganz kleine Kinder im Neubaugebiet wohnen, werden darauf gerne kleine Tore zum munteren Kicken aufgestellt. Der zweite ist mit 800 Quadratmetern doppelt so groß und bietet mit einem großen Klettergerüst, einer Wippe und einer Schaukel eher etwas für die größeren Kinder. Er befindet sich im zweiten Bauabschnitt und liegt etwas versetzt in zweiter Reihe zu den Häusern an der Kölner Straße. Für die Instandhaltung und Wartung ist die Stadt zuständig.⇥Foto: wow