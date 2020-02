Diamanthochzeit in Hückeswagen : Im Volkschor hat es vor 60 Jahren gefunkt

Waltraud und Gerd Riedesel (das Foto entstand vor ca. fünf Jahren) haben am 20. Februar 1960 geheiratet. Foto: Archiv Riedesel

Hückeswagen Die meiste Zeit ihres Lebens hat das Ehepaar Riedesel in Rade verbracht. Ihre Diamanthochzeit feierte das Paar jetzt im Johannesstift.

Die Tür zum Zimmer von Waltraud und Gerd Riedesel ist mit Girlanden und Blumen geschmückt. In dem kleinen Wohnzimmer, das mit den eigenen Möbeln und zahlreichen Familienfotos ausgestattet ist, stehen Blumen und Geschenke. Am Donnerstag wurde im Altenzentrum Johannesstift nicht nur Karneval gefeiert, sondern auch die Diamantene Hochzeit des Ehepaars Riedesel. Seit drei Jahren wohnt das Paar in der Hückeswagener Einrichtung. Die meiste Zeit ihres Lebens haben Waltraud (83) und Gerd Riedesel (81) jedoch in Radevormwald gelebt.

Kennengelernt haben sich die gebürtigen Radevormwalder schon in jungen Jahren im Volkschor. „Wir haben zu einem Geburtstag mit dem Chor ein Ständchen gesungen. Und weil es geregnet hat, habe ich meinen Mann mit unter den Schirm genommen. Von da an waren wir immer zusammen“, kann sich die 83-Jährige noch gut erinnern. 1959 hat sich das Paar verlobt, am 20. Februar 1960 wurde geheiratet. Vormittags war die standesamtliche, nachmittags die kirchliche Trauung in der reformierten Kirche Radevormwald. „Das Hochzeitskleid hatte ich selber genäht“, berichtet die gelernte Schneiderin. Da das Geld zu der Zeit knapp war, hatte die Tante von Gerd Riedesel ihre Wohnung für die Feier zur Verfügung gestellt. Waltraud Riedesel (geb. Weber) zog zu ihrem Ehemann ins Haus der Schwiegereltern. Ein Jahr später kam Tochter Sabine zur Welt.

Auf dem Hochzeitsbild trägt die Braut ein selbstgeschneidertes Hochzeitskleid. Foto: Archiv Riedesel

Info Was sonst noch im Februar 1960 geschah Sport In Garmisch-Partenkirchen werden Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler Europameister im Eiskunstlauf. Kultur In der sowjetischen Hauptstadt Moskau wird zwischen der UdSSR und der Bundesrepublik Deutschland ein Austauschprogramm im Rahmen des Kulturabkommens von 1958 unterzeichnet. Vorgesehen waren wechselseitige Gastspiele von Orchestern sowie der Austausch von Wissenschaftlern und Studenten aus beiden Ländern. Königshaus Königin Elisabeth II. bringt mit Prinz Andrew ihr drittes Kind zur Welt. Dass eine amtierende britische Königin ein Kind geboren hatte, war seit 103 Jahren nicht mehr vorgekommen. Die beiden ältesten Kinder, Prinz Charles und Prinzessin Anne, waren geboren worden, als Elisabeth noch nicht auf dem Thron saß. Kriminalität Bei einem der bisher größten Raubüberfälle in er Schweiz erbeuten zwei Männer in Genf Edelsteine im Wert von 250.000 Schweizer Franken.

Gerd Riedesel war gelernter Werkzeugmacher und arbeitete später als Meister bei der Firma Brocke in Schwelm. Da er handwerklich sehr geschickt war, habe er fast alles selbst repariert, wenn am Haus etwas kaputt war. Der große Garten war ebenso seine Leidenschaft. „Er hat auch eine Krippe mit Figuren gebastelt“, erzählt Tochter Sabine Schilling, die in Solingen lebt und zum Ehejubiläum ins Johannesstift gekommen ist.

In guter Erinnerung geblieben sind die vielen Urlaube in den Bergen und am Meer. Krün in Bayern war ein beliebtes Ziel, ebenso wie das Nordseeheilbad Hornumersiel. Sabine Schilling kann sich noch gut an die Wanderungen erinnern. „Ich wurde mit Dirndl oder Lederhose und Hut ausgestattet und dann ging es stundenlang in die Berge“, erzählt sie lachend. „Wir sind auch mit dem Fahrrad 70 Kilometer am Walchensee entlanggefahren“, fügt Waltraud Riedesel hinzu. Einmal im Leben ist das Ehepaar nach Teneriffa geflogen. „Der Flug war schrecklich, weil ich Angst hatte. Ich steige ja nicht mal in eine Gondel“, gibt sie zu. Sportlich ging es aber nicht nur im Urlaub zu. Viele Jahre haben die Radevormwalder mit anderen Ehepaaren zusammen gekegelt – zuletzt in einer Gaststätte in Rädereichen.

Ihr Haus an der Wasserturmstraße in Radevormwald musste das Paar verkaufen. Die Krebserkrankung von Waltraud Riedesel und die Demenz von Gerd Riedesel waren der Anlass, gemeinsam in ein Wohnheim zu ziehen. „Ich habe das Haus seitdem nicht mehr gesehen, das tut mir zu leid“, sagt die 83-Jährige. Mittlerweile ist die Demenz ihres Mannes fortgeschritten, Unterhaltungen sind kaum noch möglich. „Ich glaube, er weiß nicht mehr wie ich heiße“, bedauert Waltraud Riedesel. Dennoch sind die Jubilare immer eng beieinander, wie schon in den vergangenen 60 Jahren. So lange war das Paar auch im Volkschor aktiv – zwei Ehrenurkunden zeugen von der 60-jährigen Vereinstreue.