Marktplatz Wipperfürth : Im Juni beginnen die Pflasterarbeiten

Voraussichtlich ab Mitte Juni soll der Wipperfürther Marktplatz gepflastert werden; das Ende der Arbeiten ist für den Herbst vorgesehen. Foto: Stephan Büllesbach

Wipperfürth Der Innenstadt-Umbau der Hansestadt Wipperfürth ist in vollem Gange. Bis Ende kommender Woche soll die Marktstraße fertiggestellt sein, für den Kölner-Tor-Platz erwartet die Verwaltung einen besseren Verkehrsfluss.

Wer durch die Nachbarstadt geht oder fährt, kann den Eindruck bekommen, dass es sich dort um eine einzige große Baustelle handelt. Es sind aktuell zwar drei im Zentrum, sie alle sind jedoch dem Integrierten Handlungskonzept (InHK) zugeordnet. Sonja Puschmann, Öffentlichkeitsarbeiterin der Stadtverwaltung, gibt einen Überblick über die aktuelle Lage der Bauarbeiten.

Marktplatz Die Fläche vor der Commerzbank bis zur Bankengasse wird entsprechend der Vorgaben für die Hauptplatzfläche hergestellt. Das heißt, dass auch in diesem Abschnitt eine hohe Druckfestigkeit von 150 Meganewton pro Quadratmeter erreicht werden muss. Bürgermeister Michael von Rekowski betont dazu: „Wir bauen einen barrierefreien Marktplatz. Eine barrierefreie Fläche bringt jedoch deutlich höhere Anforderungen an die Druck- und Tragfähigkeit mit sich als beispielsweise das alte Kopfsteinpflaster.“

Inzwischen liegen weitere Prüfberichte zu den Pflastersteinen aus Indien vor, die zu Jahresbeginn zu einer kontroversen Diskussion in Wipperfürth geführt hatten, da die Grauwacke-Steine auch aus dem nahen Lindlar hätten beschafft werden können – allerdings wären diese etwa 250.000 Euro teurer gewesen. Nun liegen die Ergebnisse der von der Stadtverwaltung in Auftrag gegebenen Prüfungen vor. „Das hier überprüfte Pflastermaterial entspricht in den überprüften Eigenschaften sowohl den Angaben aus der Certifizierung des Produzenten/Händlers, wie auch den Anforderungen aus dem Leistungskatalog der Hansestadt Wipperfürth“, lautet das Urteil der Gutachter. Alle Testergebnisse hätten bestätigt, dass die Steine die geforderten Werte erfüllen. Mit den Pflasterarbeiten soll Mitte Juni im Bereich der neuen Treppenanlage vor der Kreissparkasse begonnen werden. Beendet werden sollen sie im Herbst.

Info Sitzauflagen für Baumbeete Sitzgelegenheiten Mittlerweile wurden die Sitzauflagen für die Baumbeete bestellt. Diese werden auf den hellen Betonringen, mit denen die Baumscheiben auf dem Marktplatz eingefasst sind, befestigt. Die Betonringe werden in dem aktuellen hellen Farbton belassen. Rathaus Im Bereich des Rathauses stehen noch die Bauarbeiten des Pumpenschachts an. Währenddessen wird die Außengastronomie des Ratskellers vorübergehend in Richtung des Nebeneingangs nahe der Marktstraße verlegt.

Ob bereits das Stadtfest vom 20. bis 22. September auf der gesamten Fläche stattfinden kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. „Mit der Fertigstellung der Gesamtmaßnahme auf dem Marktplatz ist voraussichtlich im Frühling 2020 zu rechnen“, sagt die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung.

Marktstraße Die Baufirma benötigt für die Restarbeiten in der Marktstraße noch zirka zwei Wochen, wobei in Kürze wird der Brunnen wieder sprudeln soll. „Sobald die Marktstraße wieder offiziell freigegeben wurde, wird das Parken dort gebührenpflichtig sein“, macht Sonja Puschmann deutlich. Das wird voraussichtlich am 11.Juni der Fall sein. Ab dann ist das Parken in der gesamten Innenstadt nur noch auf den entsprechend gekennzeichneten Flächen erlaubt.

Kölner-Tor-Platz Die Straßenbauarbeiten im Bereich des Kölner-Tor-Platzes sind inzwischen fertiggestellt, nun wurde mit den Vorarbeiten zur Verrohrung des Weinbachs und der Vorbereitung der Kanalbauarbeiten begonnen. Die weiteren Vorarbeiten werden voraussichtlich noch etwa vier Wochen in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit wird die Straße Am Kaufhaus zwischen dem Rewe-Markt und dem ehemaligen Arbeitsamt für eine vorübergehende Durchfahrt vorbereitet. Puschmann: „Hierfür wird auf der gepflasterten Fläche eine provisorische Trag- und Asphaltschicht aufgebracht.“

Die Durchfahrt über die Straße Am Kaufhaus soll für die Zeit während der weiteren Bauarbeiten einen besseren Verkehrsfluss im Bereich des Kölner-Tor-Platzes ermöglichen. Von der B 506 kommend, kann der Kölner-Tor-Platz dann während der zweiten Jahreshälfte geradeaus über die Straße „Am Kaufhaus“ passiert werden. Von dort aus können die Autofahrer in abknickender Vorfahrt nach links auf die Radiumstraße in Richtung Kreisverkehr abbiegen. Sobald die Straße „Am Kaufhaus“ geöffnet wird, kann die Baustellen-Ampel im Bereich der Kurve am Ärztehaus wieder entfernt werden.