An der Bever-Talsperre in Hückeswagen Die letzte Ruhe im neuen Friedwald finden

Es ist diese Stille, die der Besucher an diesem abgelegenen Fleckchen Erde wahrnimmt. Diese Ruhe nimmt einen sofort ein. Unberührte Natur. Der Blick geht in den Wald oder über die bergischen Hügel Richtung Wipperfürth und Radevormwald. Kleinhöhfeld, in unmittelbarer Nähe zur Bever-Talsperre. Hier, in einem Waldstück des Hückeswagener Waldbesitzers Christian Hardt, können sich Menschen ab sofort beerdigen lassen – in einem Bestattungswald der Firma FriedWald. Es ist der zwölfte des Unternehmens aus dem hessischen Griesheim bei Darmstadt in Nordrhein-Westfalen und der 84. bundesweit. Die Firma hat sich auf Naturbestattungen spezialisiert und will eine Alternative zum konventionellen Friedhof bieten. Ziel ist es, in schönen Waldregionen ein einheitliches und ökologisch anerkanntes Naturbestattungskonzept zu gewährleisten, teilt die Firma mit.