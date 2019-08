Bürgerbad Hückeswagen : Atmen und schweben unter Wasser

Hückeswagen Im Rahmen des Hückeswagener Ferienspaß-Programms bot die Tauchschule Hövel im Bürgerbad einen Schnupperkurs für Kinder an.

Für den Schnupperkurs, der am vergangenen Samstag als Veranstaltung für Kinder ab zehn Jahren als Programmpunkt im Hückeswagener Ferienspaß-Kalender angeboten wurde, hatten sich sechs Kinder angemeldet. Auch wenn das Ferienprogramm diese Altersbeschränkung vorschrieb, gibt es nach Erfahrung von Tauchlehrer Dirk Hövel generell keine Altersvorgaben, um das Tauchen zu lernen. „Mein ältester Schüler ist um die 60 Jahre alt. Meine eigene Tochter Svenja hat mit acht Jahren begonnen“, erklärte der Kursleiter. Der zwölfjährige Ole Konrads probierte aufgeregt die Atmung durch den Schnorchel aus und zerrte an den Gurten seines Neoprenanzuges. „Ich bin selber Segler. Und an der Bever beobachte ich deshalb oft ganz neugierig die geheimnisvollen Luftblasen, die von den Tauchern dort an die Wasseroberfläche gestoßen werden. Ich wollte schon lange wissen, wie es unter Wasser sein muss. Jetzt habe ich endlich die Gelegenheit dazu“, freute er sich.