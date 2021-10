Konjunkturumfrage für den Herbst in Oberberg und der Region Köln : IHK: Rohstoffmangel & Co. bremsen den Aufschwung

IHK: Rohstoffmangel & Co. bremsen den Aufschwung

Konjunkturumfrage für den Herbst in Oberberg und der Region Köln

Oberberg Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten aus dem IHK -Bezirk Köln. Den befragten Unternehmen geht es zwar wieder besser, aber jetzt sind erhebliche Risiken etwa durch die hohen Energiepreise und den Fachkräftemangel entstanden.

Die regionale Wirtschaft erholt sich schneller als erwartet von den Pandemiefolgen, und die Unternehmen blicken wieder zuversichtlicher nach vorne. Der Mangel an Rohstoffen, fehlende Fachkräfte sowie hohe Energiepreise bremsen aber den Aufschwung teilweise massiv – auch in Oberberg. Das belegt die jüngste Konjunkturumfrage der IHK Köln, an der sich zwischen im August / September 658 Unternehmen aus dem IHK-Bezirk – Köln, Leverkusen, Rhein-Berg, Rhein-Erft, Oberberg – beteiligt haben. „Corona ist nicht vorbei, doch für viele Unternehmen hat sich die Lage wieder normalisiert“, sagt Michael Sallmann, Leiter der Geschäftsstelle Oberberg der IHK Köln. Für die weitere Erholung gebe es aber erhebliche Risiken.