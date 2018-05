Hückeswagen: "Ideenwerkstatt" zum Schul-Neubau im Brunsbachtal

Hückeswagen Viele Hückeswagener, vor allem Eltern von Grundschülern, fühlten sich bei den Planungen der Schullandschaft nicht von Verwaltung und Politik mitgenommen, weshalb sich nach dem Ratsbeschluss Ende November zum Schul-Tausch die Bürgerinitiative "Vernunft macht Schule" gründete. Die Folge waren ein Bürgerbegehren mit anschließendem Bürgerentscheid, bei dem der Ratsbeschluss gekippt wurde. Am Abend des 15. April, noch bevor alle Stimme ausgezählt worden waren, hatte Bürgermeister Dietmar Persian in der Glashalle unter dem Bürgerbüro angekündigt, künftig vor wichtigen Entscheidungen die Hückeswagener verstärkt und frühzeitig ins Boot holen zu wollen. Daher lädt er für Samstag, 9. Juni, zu einer "Ideenwerkstatt" für den Neubau der Löwen-Grundschule im Brunsbachtal ein.

Die steht an diesem Tag unter dem Motto "Wie sieht heute eine gute Grundschule aus?". Zwischen 10 und 16 Uhr sollen in der Realschule, Kölner Straße 57, Ideen erarbeitet werden. Wie bringen wir hohe Standards und begrenzte Mittel in Einklang? "Diese und weitere Fragen werden gemeinsam erarbeitet", versichert Bürgermeister Dietmar Persian.