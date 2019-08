Polizei-Tipps : i-Dötzchen auf den Schulweg vorbereiten

Hückeswagen Die Polizei gibt Tipps, wie Eltern ihre Kinder, die am kommenden Donnerstag erstmals zur Schule gehen, auf den Schulweg vorbereiten können.

Dabei sollten sich Erwachsene immer verdeutlichen, dass Kinder eine ganz andere Sicht auf die Verkehrssituationen und -gefahren haben. So können sie beispielsweise Geschwindigkeiten und Entfernungen noch nicht richtig einschätzen und über Hindernisse wie parkende Autos nicht hinwegsehen.Tietze: „Daher sollte der Schulweg so gewählt werden, dass möglichst nur gesicherte und gut einsehbare Übergänge genutzt werden und keine parkenden Fahrzeuge die Sicht versperren.“ Der kürzeste Weg sei nicht immer der beste.

Dann heißt es üben – am besten zu Uhrzeiten, an denen das Kind zukünftig auch unterwegs ist. Eltern sollten ihrem Kind erläutern, an welchen Stellen es besonders aufpassen muss und warum. Der Polizei-Sprecher rät den Erwachsenen: „Tauschen Sie auch einmal die Rollen. Ihr Kind prägt sich das Geübte besser ein, wenn es auch Sie mal zur Schule bringen und dabei die Gefahrenstellen erklären muss.“