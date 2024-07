Bund der Steuerzahler NRW Hundesteuer in Hückeswagen bleibt unverändert

Und was auch für die Hückeswagener Kämmerin wichtig ist: Steuern, also mithin auch die für Hunde, seien immer ein allgemeines Finanzmittel, nur Gebühren würden für konkrete Gegenleistungen erhoben. „Wir bezahlen in Hückeswagen mit der Hundesteuer also nicht die Kotbeutel oder die Ständer für die Beutel“, sagt sie. Viel entscheidender sei doch, dass es durch die Grundsteuerreform zu Verschiebungen bei den Belastungen der Bürger kommen wird. „Dafür brauchen wir auch Personalkapazitäten“, sagt die Kämmerin. Gerade in einer Kleinstadt wie Hückeswagen sei auch das ein Kraftakt.