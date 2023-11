Weihnachtsmarkt in Hückeswagen Hüttenzauber in der gesamten Innenstadt

Hückeswagen · Unter dem Motto „Oben Hütten, unten Zauber‘ erstrahlt am zweiten Adventswochenende die gesamte Innenstadt in weihnachtlicher Stimmung. Der Verein „Wir sind Hückeswagen“ will mit dem neuen Konzept die Atmosphäre am Schloss mit der Lebendigkeit der Innenstadt verbinden.

24.11.2023 , 16:00 Uhr

Das illuminierte Schloss überstrahlte im vergangenen Jahr alles. Foto: Stephan Büllesbach