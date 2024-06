Hückeswagener Haushalt Neue Grundsteuer treibt Wohnkosten weiter hoch

Einige Kommunen im Umfeld von Hückeswagen haben bereits im Vorfeld der Reform die Hebesätze angehoben. Die Gemeinde Lindlar zum Beispiel hat dabei besonders kräftig zugelangt: Im April hatte der Gemeinderat dort beschlossen, den Hebesatz für die Grundsteuer B rückwirkend zum 1. Januar 2024 von bisher 665 auf nun 903 Prozentpunkte anzuheben. Das ist eine schon sehr spürbare Mehrbelastung für die Hausbesitzer und ihre Mieter, wie am Beispiel eines Zweifamilienhauses im Außenbereich deutlich wird: Bisher fielen dafür 670,39 Euro im Jahr an Grundsteuer B an, ab sofort sind es 910,31 Euro. Und darin ist die erst ab 2025 zu erwartende Verteuerung um 15 Prozent durch die mit der Reform einhergehende Lasten-Verschiebung noch nicht enthalten.