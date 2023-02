Stadtverwaltung Hückeswagen informiert Fälligkeit für Steuern und Gebühren in 2023

In Kürze wird die Stadt Hückeswagen wieder ihre Steuern und Gebühren erheben. Da sich das Verfahren beim Versenden der Bescheide im Bereich der Hunde- und Gewerbesteuer geändert hat und zukünftig nur bei Änderungen ein Bescheid ergeht, erinnerte die Verwaltung noch einmal an die erste Quartalszahlung zum 15. Februar. Darunter fallen die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und die Straßenreinigungsgebühren (Kehr- und Winterdienst). „Der jeweils fällige Betrag kann dem Bescheid, der als Letzter zugegangen ist, entnommen werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Die Abwassergebühren hingegen werden zu einem späteren Zeitpunkt fällig, da der Versand der Abwassergebührenbescheide erst im März erfolgt.