Vortrag in Hückeswagen Zu viel Medienkonsum macht doof

Der Medienpädagoge Wilfried Brüning räumte am Mittwochabend zu Beginn seines mehrstündigen Vortrags „Zwischen zwei Welten – Kinder im medialen Zeitalter“ im Forum der Montanusschule gleich mit einem Vorurteil auf, der einem beim Titel des Vortrags durchaus in den Sinn kommen konnte: „Wir haben nichts gegen digitale Medien, das ist heute Abend kein Kreuzzug dagegen!“, versichert er auch für seine Frau Astrid. Vielmehr ging es darum, die Kinder für die Anforderungen des digitalen Wandels stark zu machen – dem alle Menschen in diesem medialen oder auch digitalen Zeitalter ausgesetzt sind. Die Antwort auf die Frage, wie das mit dem Starkmachen geht, ließ sich mit einem kurzen Satz beantworten: „Durch Grips in der Birne.“