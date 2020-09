Hückeswagen : Stillstand bei der Städtepartnerschaft

Hückeswagen Die Corona-Krise hat auch dafür gesorgt, dass es zwischen den befreundeten Städten Hückeswagen und Etaples in diesem Jahr kaum Kontakte gegeben hat. Für 2022 werden aber schon die Jubiläumsfeierlichkeiten geplant.

In der nordfranzösischen Partnerstadt warte man derzeit auf Genehmigungen für die Kirmes und das Heringsfest. Ob diese jedoch erteilt würden, sei fraglich. „Im Moment passiert nicht viel, weil die ganze Situation so undurchsichtig ist“, berichtete Joëlle Callsen-Lemoult. So sei auch der Besuch des Vorstands des Partnerschaftskomitees von Etaples verschoben worden. „Eigentlich waren sie für den Juni dieses Jahres eingeladen worden. Wir haben das nun auf Juli 2021 verschoben.“

Dennoch sei man nicht ganz untätig, betonte die Vorsitzende. Schließlich stehe das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft in 2022 an. „Wir werden uns im Oktober zusammensetzen, um in unserer Stadtbücherei eine Ausstellung über die Städtepartnerschaft zu informieren. Das Jubiläum soll im Mai 2022 in Etaples und im September 2022 in Hückeswagen groß gefeiert werden“, berichtete Joëlle Callsen-Lemoult. Für die Feierlichkeiten sei das Casino der Firma Pflitsch reserviert worden. „Es sind ja noch einige Monate bis zu diesem Fest, aber natürlich brauchen wir sie auch für die Vorbereitungen“, sagte die Vorsitzende. Und da man ansonsten ohnehin zur Untätigkeit verdammt sei, könne man die Zeit für die Planungen nutzen.