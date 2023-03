Donnerstags in Hückeswagen Gärtnerei Schier bereichert den Wochenmarkt

Neben seiner Arbeit in der familieneigenen Gärtnerei ist der Düsseldorfer an vier Vormittagen pro Woche auf den verschiedenen Märkten der Region vertreten: mittwochs und samstags in Radevormwald, freitags in Wuppertal-Cronenberg und donnerstags nun auch in der Schloss-Stadt. Für Hückeswagen habe er seinen Standplatz auf dem Markt in Essen-Holsterhausen aufgegeben. Ein Kollege, der mit seinem Stand in Radevormwald und Hückeswagen vertreten ist, hatte den Anstoß für den Wechsel gegeben. „Der Geflügelhof Kunzmann hat mich rübergelotst“, sagt der 56-Jährige und lacht.