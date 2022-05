Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Erst-Konfirmation bei echtem Kaiserwetter

Die zehn Konfirmanden mit Pfarrerin Dr. Anke Mühling vor der Pauluskirche. Foto: Astrid Lorenz

Hückeswagen Zehn Jungen und Mädchen der Evangelischen Kirchengemeinde feierten am Sonntag in der Pauluskirche ihre Konfirmation. Am 15. Mai folgt die zweite Gruppe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Sonne strahlte von einem wolkenlosen Himmel, als am Sonntagvormittag die erste der beiden Konfirmationsfeiern der Evangelischen Kirchengemeinde in der Pauluskirche anstand. Die jeweils fünf Jungen und Mädchen – neun davon aus der Schloss-Stadt und ein Junge aus Bergisch Born – feierten zusammen mit Pfarrerin Dr. Anke Mühling, ihren Angehörigen und der Gemeinde die Konfirmation unter dem Motto „Gemeinsam stark“. Dazu passte auch das Bild aus dem Klettergarten in Meschede, wo die Gruppe Anfang April zum Abschluss des eineinhalbjährigen Konfirmandenunterrichts auf Freizeit war.

„Ein besonders ergreifender Moment war, als die Jugendlichen berichteten, warum sie sich für ihren jeweiligen Konfirmationsspruch entschieden haben“, sagte Mühling. Die Pfarrerin, die seit etwa zweieinhalb Jahren in der Kirchengemeinde tätigt ist und vor allem Bergisch Born betreut, freute sich sehr über die Konfirmationsfeier: „Das war eine richtig runde Sache“.

Die Konfirmanden waren Violetta Baklaev, Leon Neumann, Mariella Rotthoff, Jil Laurina Schmidt, Fiona Schulz, Ben Steffens, Elias Streppel, Tjark Levi Steinberg, Ron Schönfeld sowie Alisha Salihi.

Termin Die nächste Konfirmation in der Pauluskirche ist am Sonntag, 15. Mai.

(wow)