Mein erster Schultag : Zierliches Mädchen erobert die (Schul-)Welt

Hückeswagen Isabel Bever, heute Stadtkämmerin, kam erst im Alter von sieben Jahren in die Schule. Rektor Lampen befand sie für zu zierlich.

Statt in die erste Klasse ging es für die kleine Hückeswagenerin von der Marktstraße für vier Wochen zur sogenannten Kinderkur nahe Bonn, die in den 70er Jahren noch gang und gäbe war. „Ich erschien körperlich noch nicht schulreif, aber in der Klinik kam auch kein Gramm an mich dran“, erzählt sie. Überhaupt waren diese vier Wochen eine schreckliche Zeit – getrennt von den Eltern, „die ich nicht sehen konnte und die am Wochenende immer um die Klinik gefahren sind in der Hoffnung, mich mal zu Gesicht zu bekommen“. Und die Erzieherinnen legten mit langen Fingern die Tabletten in den Mund des Kindes. „Ich sollte aufgepäppelt werden“, berichtet Isabel Bever über den Sinn der „Kur“. Doch gebracht hatte sie kaum etwas. „Die waren nicht wirklich nett zu mir“, sagt die 54-Jährige. Rückblickend betrachtet hätten sie manche Dinge aus dieser Zeit aber stark gemacht.