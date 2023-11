Hückeswagens Partnerstadt Etaples Ballon-Sperre gegen die Flüchtlingsboote

Das Geschäft mit den Überfahrten geht in dieser Region in die Milliarden, denn immer noch 90 Prozent der Migranten, die illegal nach England wollen, hoffen auf diese hochriskante, teuer bezahlte Passage. Eine Vielzahl der kriminellen Schleuser-Netzwerke ist in jüngster Zeit zerstört worden, was an der engeren Zusammenarbeit englischer und französischer Grenzschutzbehörden liegt. In Etaples Nachbarstadt Berck etwa wurden erstmals an speziellen Zugängen zu den Stränden Kameras angebracht. Von London geliefert, sollen sie die Fahndung erleichtern. Die Zahl der versuchten Überfahrten im Bezirk Montreuil ist seit Beginn des Jahres entsprechend gesunken.