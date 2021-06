Hückeswagens Partnerstadt : Macrons Partei verliert auch in Etaples

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wohnt in Le Touquet-Paris-Plage, der Nachbarstadt Etaples. Dort gab er seine Stimme bei den Regionalwahlen ab. Seine Partei La Republique en Marche sackte jedoch gewaltig ab. Foto: dpa/Christian Hartmann

Etaples Der Bürgermeister der Partnerstadt, Philippe Fait, wurde bei den Regionalwahlen am Sonntag wieder in den Departementalrat gewählt. Erschreckend war jedoch die Wahlbeteiligung von nur 34 Prozent.

Von Axel Bornkessel

Am Sonntagabend präsentierte er sich im Hochzeitssaal des Rathauses als strahlender Sieger der Departementalwahlen im Kanton Etaples – Philippe Fait, gemeinsam mit seiner Partnerin Genviève Margueritte, der Bürgermeisterin im nahen Lefaux. Das Paar hatte innerhalb einer Koalition konservativer Gruppen (divers droite) in der Stichwahl am zweiten Wochenende fast 80 Prozent der Stimmen erhalten, vor allem ließ man den Kandidaten des rechtspopulistischen Rassemblement national der Marine LePen weit hinter sich.

Wie auch immer das Ergebnis der Regionalwahlen im Regierungsbezirk Hauts-de-France für Etaples und für alle anderen Städte und Gemeinden in den nördlichen Regionen Frankreichs diesmal ausgegangen ist – es ist enttäuschend, betrachtet man es aus der Perspektive derer, die sich für kommunale Belange eingesetzt haben. Gerade einmal 34 Prozent Wahlbeteiligung wurde am zweiten Wahlsonntag verzeichnet. Eine Woche zuvor hatte der Anteil der Nichtwähler sogar bei 67 Prozent gelegen. Die Tendenz zur Abstinenz nimmt zu, denn 2015 waren immerhin noch 50 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen gegangen. Besonders bedrückend: In Etaples beteiligten sich am vergangenen Sonntag von zirka 10.000 registrierten Wählern nur etwas mehr als 2000.

Info An zwei Sonntagen wird gewählt Die Wahl 2,8 Millionen Wähler waren in den Departements der Region Nord-Pas de Calais aufgerufen worden, ihre Stimme abzugeben. Gewählt wurde an zwei Sonntagen jeweils in unterschiedlichen Wahlbüros für die regionale wie für die departementale Versammlung. Der zweite Sonntag diente der Stichwahl. Die Bewerber 170 Abgeordnete konnten in den Regionalrat gewählt werden. 156 Abgeordnete – sogenannte binômes, also jeweils ein männlich-weibliches Paar – bewarben sich um einen Sitz in Arras, wo der Departementalrat tagt. Von dort aus fließen insgesamt 1,824 Milliarden Euro für soziale Belange wie auch für den Ausbau von Infrastruktur, Bildung, Kultur und Tourismus in die Region.

Behaupten konnte sich in den Hautes-de-France der bisherige Regionalpräsident Xavier Bertrand, Anführer der divers droite, vor Sébastien Chenu vom Rassemblement national und der grünen Spitzenkandidatin Karima Delli. Abgeschlagen blieb der Kandidat der Präsidentenpartei La Republique en Marche (REM) zurück. Die Linke, jahrzehntelang führend im Norden, spielt längst keine Rolle mehr. Da im kommenden Jahr die Präsidentschaftswahlen anstehen, könnte sich der konservative Xavier Bertrand gute Chancen als Konkurrent von Amtsinhaber Emmanuel Macron ausrechnen.

Analysten sehen die Ursache für das deprimierende Desinteresse der Wähler darin, dass die Politiker äußerst zurückhaltend sind, wenn es um den Kampf um jede Stimme geht: Auf dem Markt am vergangenen Freitag – für den Etaples das Attribut beansprucht, er sei der schönste im ganzen Land – ließ sich kein Politiker sehen, der um Stimmen warb. Die Bevölkerung bemängelt, dass es keinen wirklichen Kontakt zwischen den Gewählten und ihren Wählern gibt. Das sei besonders prekär, weil das Interesse, sich aktiv in öffentlichen Angelegenheiten zu betätigen, im Lande steige, besonders bei jüngeren Leuten.

Auch wenn nicht mehr Etapler mit einem klaren Ja für ihn votierten, so kann Philippe Fait zu Recht stolz sein auf sein Engagement für die Stadt und ihre 15 Kantone (Wahlkreise). Er scheint in der Region gut vernetzt zu sein: Denn es ist auffallend, wie viel Geld gerade in den vergangenen Jahren hierher geflossen sind, damit Hückeswagens Partnerstadt wenigstens etwas mit dem berühmten benachbarten Seebad Le Touquet Paris-Plage konkurrieren kann.