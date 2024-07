Ergebnis der Wahl in Hückeswagens Partnerstadt Macron-Kandidat überholt Rechtspopulisten in Etaples

Es grenzt fast schon an eine Sensation: Philippe Fait, der ehemalige Bürgermeister von Hückeswagens Partnerstadt Etaples, wird wieder als Deputierter in die Französische Nationalversammlung einziehen. Das ergab am Sonntag die zweite Runde der Wahlen in Frankreich. Dass Fait, der für die Partei Renaissance von Staatspräsident Emmanuel Macron antritt, wieder die meisten Stimmen für sich verbuchen konnte, ist deshalb ein sensationelles Ergebnis, weil vor allem die Nordfranzosen große Bereitschaft gezeigt haben, ihr Schicksal in die Hände von Marine Le Pen und ihrer rechtspopulistischen Partei zu legen. Denn in den beiden Wahlkreisen Pas-de-Calais und Nord verdoppelte sich in der Stichwahl am vergangenen Wochenende der Zuwachs des Rassemblement National (RN) auf 50,3 Prozent (Pas-de-Calais) bzw. auf 38,4 Prozent (Nord).