Der Monat Februar in Hückeswagens Partnerstadt Etaples Der koffeinfreie „Arme-Leute-Kaffee“

Wer bei einem Besuch in Etaples-sur-Mer im Supermarkt nach der Ware Chicorée fragt, wird möglicherweise zum Regal mit den Frühstücksartikeln geschickt. Neben den diversen Flocken und Pops findet sich dort Chicorée in Pulverform und in Flaschen – Chicorée liquide, ein dunkelbrauner Sirup, farblich dem Rübenkraut ähnlich, ein wenig flüssiger. Es handelt sich um ein Konzentrat aus Zichorienkaffee, das in heißem Wasser oder direkt in Milch gelöst in Frankreich als koffeinfreie Kaffeealternative geschätzt wird.