Hückeswagens Partnerstadt Windenergie made in France

Eine andere Technik wählen die Franzosen dort, wo die Schifffahrt nicht gestört wird und wo weiter draußen auf See noch stärkere Winden vorkommen, etwa in der Vendée, an den südwestlichen Küsten des Atlantiks oder am Mittelmeer, besonders dort, wo der Mistral und die Tramontana für heftige Luftbewegungen sorgen. Weil die natürlichen Kräfte dort noch viel besser ausgenutzt werden können, hat man Windräder nach dem Muster schwimmender Inseln gebaut. Ein Verfahren, mit dem Portugal seit zehn Jahren gute Erfahrungen gemacht hat. Diese Anlagen, die nur zeitweilig in der Tiefe verankert werden und per Kabel den Strom ans Land liefern, kosten zwar drei Mal mehr als feststehende Aufbauten. Dennoch verspricht der Elektrizitätsgewinn auf Dauer einen Ausgleich. Zwei dieser Räder werden zurzeit im Roussillon bei Perpignan fertiggestellt, ein weiteres unweit davon in der Bucht von Leucate. Der RWE-Konzern, einer der weltweit führenden Anbieter generierter Windkraft, bewirbt sich um ähnliche Vorhaben in den Gewässern südlich der Bretagne.