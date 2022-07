Hückweswagens Partnerstadt : Etaples wählt am Montag den neuen Bürgermeister

Etaples/Hückeswagen Bürgermeister-Kandidat ist Franck Tindiller, bislang Beigeordneter für Tourismus, Wirtschaft und Kommunikation, ein sehr umgänglicher und für seine guten Kontakte nach außen hin bekannter Mann.

Die Personalie ist offenbar entschieden: Die Mehrheit der Ratsmitglieder in Hückeswagens Partnerstadt Etaples-sur-Mer hat sich auf den Nachfolger für Philippe Fait geeinigt, der Ende Juni zum Abgeordneten gewählt wurde und seine Region künftig in der französischen Nationalversammlung vertreten wird (unsere Redaktion berichtete).

Anders als in Nordrhein-Westfalen, wo ein neuer Bürgermeister von der Bevölkerung gewählt werden müsste, brauchen die Wahlberechtigten in Etaples nicht an den Urnen abstimmen – die Wahl des Stadtoberhaupts obliegt einzig dem Rat. „Ich habe meinen Nachfolger nicht bestimmt“, wird Fait in der Zeitung „La Voix du Nord“ zitiert. Das habe allein die Ratsversammlung getan. „Für ihn wird das kein Zuckerschlecken.“