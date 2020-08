Hückeswagens Partnerstadt Etaples im Monat Juli : Partnerstadt setzt auf mehr Sicherheit

Etaples Der erst im März wiedergewählte Bürgermeister Philippe Fait hat unterschiedliche Maßnahmen auf den Weg gebracht. Diese stoßen bei den meisten Menschen in Eatples-sur-Mer auf Wohlwollen.

Mehr Sicherheit und Sauberkeit in Etaples-sur-Mer – mit diesem Projekt beginnt Bürgermeister Philippe Fait, der im vergangenen März wiedergewählt wurde, seine neue Amtszeit. Die Mehrheit der Einwohner von Hückeswagens Partnerstadt an der Kanalküste hat er hinter sich, denn bei Umfragen haben diese Themen offenbar die größten Sorgen ausgelöst.

Zu diesen Maßnahmen gehört, dass in Etaples Ende Juli zehn neue Überwachungskameras installiert wurden, die die bestehenden 39 über die ganze Stadt verteilten Apparate ergänzen sollen. In der Innenstadt dienen sie zur Dokumentation von Unfällen, Ermittlung von Diebstählen, Verhinderung illegaler Müllablage, und auch gegen den nächtlichen Lärm von Gruppen soll eingeschritten werden. Denn trotz mancher Bedenken geht es den Bürgern der Partnerstadt vor allem um ihr Sicherheitsbedürfnis. Die neuen Kameras werden jetzt zudem den neueröffneten Promenadenweg überwachen, der seit Anfang des Jahres über die Salz­wiesen entlang der Canche führt.

Überwachung Neben dem Badeort Le Touquet Paris Plage, wo bereits 71 installierte Kameras das Treiben von Einwohnern und Touristen überwachen, gehört Etaples-sur-Mer mit 49 zu den am besten ausgerüsteten Orten an der Côte d’Opale.

Die Videokameras sind direkt mit den Polizeiposten verbunden. Radfahrer, die hier trotz Verbot fahren, werden so ermittelt, denn ihre Rücksichtslosigkeit hat in der Vergangenheit zu Unfällen geführt. „Bislang haben wir nur im pädagogischen Sinne gehandelt, jetzt ist es Zeit, härter vorzugehen,“ wird der Bürgermeister in der örtliche Presse zitiert. Man wolle nicht mehr nur ermahnen, sondern jetzt Sanktionen gegen jene richten, die auf Kosten ihrer Mitbürger handeln.