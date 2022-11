Hückeswagens Partnerstadt Etaples Denkmal für Napoleon – auf die Spitze getrieben

Der Plan wurde jedoch aufgegeben, dafür ließ Napoleon oberhalb des Hafens eine Heerschau abhalten, bei der er am 16. August 1804 die tapfersten seiner Getreuen mit einem Verdienstorden ehrte und sie in die neu geschaffene Ehrenlegion aufnahm. Revolutionäre Veränderungen hatten zu diesem Akt geführt, der nicht nur wie bisher Adlige und Bürger in den Ordensstand erhob, sondern auch einfache Menschen, die sich durch Tapferkeit oder Fleiß auszeichnet hatten. Noch im selben Jahr wurde in Erinnerung an die Taten der Großen Armee die Säule errichtet. Doch damit begannen einige Probleme, zunächst finanzieller Art.