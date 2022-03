Hückeswagens Partnerstadt : Mehr Atomkraft für Frankreichs Norden

Hinter den Dünen: Das Kernkraftwerk Gravelines unweit von Dünkirchen. Foto: EDF Gravelines

Etaples Während in Deutschland – zumindest bis vor dem Krieg in der Ukraine – die Atomkraft kein Thema mehr war, gilt sie in Frankreich als die Alternative zu regenerativen Energien. In der Gegend von Etaples sollen sechs neue Atomkraftwerke gebaut werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Bornkessel

Für die Menschen im Norden Frankreichs war es eine gute Nachricht, mehr noch, eine glückliche Botschaft für den Industriestandort Dünkirchen: Den Bau von zunächst sechs neuen Atomreaktoren hatte Präsident Emmanuel Macron Mitte Februar bei seinem Besuch des Turbinenbauers General Electric im ostfranzösischen Belfort angekündigt. Zwei davon würden an das Kernkraftwerk Gravelines geliefert, direkt am Meer zwischen Dünkirchen und Boulogne-sur-Mer gelegen und eine knappe Stunde Fahrzeit von Hückeswagens Partnerstadt Etaples-sur-Mer entfernt.

Im Norden sprach man von einem weiteren „großen Sieg für die Region“. Denn kurz zuvor war bekannt geworden, dass in Dünkirchen auch eine große Anlage für die Herstellung von elektrischen Batterien geplant sei, was Arbeitsplätze für 2000 Menschen brächte – auch ein gewaltiger Innovationsschub für den notorisch unter Arbeitslosigkeit leidenden Pas-de-Calais. Das Unternehmen Verkor aus Grenoble wird laut Meldung der Zeitung „La Voix du Nord“ auf dem Hafengelände 1,5 Milliarden Euro in den Antrieb von Elektroautos der US-Marke Tesla investieren.

Info Im April wird der neue Präsident gewählt Kandidatur Nach fünf Jahren Amtszeit wird sich Emmanuel Macron von der Partei La République en Marche voraussichtlich um eine erneute Präsidentschaft bewerben, so die landläufige Erwartung. Es sind die zwölften Präsidentschaftswahlen in der V. Republik. Termine Die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen findet am Sonntag, 10. April, statt. Sofern es keine klare Mehrheit gibt, entscheidet ein zweiter Wahlgang zwei Wochen später am 24. April zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmanteilen.

Angekündigt wurde hier eine der Initiativen, mit denen Frankreich die vereinbarten Klimaziele erreichen will. Dazu gehört auch, dass das Stahlwerk des Konzerns ArcelorMittal an der Küste von Dünkirchen das erforderliche Material für den Autobau der Zukunft liefert, aber auf „grünem Wege“. Die Erzverarbeitung soll dekarbonisiert werden, künftig ohne fossile Brennstoffe auskommen und somit ohne C0 2 -Ausstoß.

Diese Nachrichten sind auch in anderer Hinsicht bedeutsam: Bei Deutschlands direktem und wichtigsten EU-Partner wird besorgt registriert, wie sehr die Bundesrepublik im Zuge ihrer Energiewende von Russlands Erdgaslieferungen abhängig ist, neuerdings mit steigenden Verbraucherpreisen und einhergehender Inflation. Das deutsche Dilemma wiegt umso schwerer, weil an der Nordseeküste die Atomkraftwerke zwar abgeschaltet werden, parallel aber nur langsam an Lösungen gearbeitet wurde, etwa über Terminals in Brunsbüttel verflüssigtes Erdgas von LNG-Tankern zu beziehen. Was sich im Zuge des Umdenkens nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine jetzt allerdings beschleunigen soll – zwei Terminals sollen in den nächsten Jahren in Wilhelmshaven gebaut werden. Die deutsche Energiewende würde einen zu hohen Preis einfordern, lautete die Mutmaßungen in Paris zumindest vor der denkwürdigen Bundestagssitzung von vergangenem Sonntag.

Der französische Staatspräsident setzt dagegen weiterhin auf Atomkraft. Sie soll sein Land von politischer Erpressung unabhängig machen und womöglich bereits zur Mitte des Jahrhunderts durch noch sicherere Energiegewinnungs-Technologien ersetzt werden. Seine epochale Vision kommt im Wahljahr 2022 bei den Menschen an und scheint Ängste vor Reaktorunfällen und Sorgen um Endlagerstätten vergessen zu machen. In seiner Belforter Rede beteuerte Macron, dass die neue Generation des Europäischen Druckwasserreaktors zuverlässig und sicher sei. Zu den sechs Reaktoren dieses Typs, die ab 2035 ans Netz gehen sollen, würden noch acht weitere hinzukommen, die in der Entwicklung sind. Dass es in der Normandie seit langem beim Neubau eines Atommeilers Probleme gibt, erwähnte der Präsident nicht.

Energiewende à la française: Nur mit Hilfe von Atomkraft soll hier der Übergang zur Vollversorgung durch erneuerbare Energien gelingen, ist die Strategie. Zur Kernkraft käme ein Mix aus Sonnenenergie und Windkraft, bedingt durch die günstige Geografie des Hexagons: In Frankreichs mediterranen Regionen lohnt sich die Investition in Kollektoren für Solarenergie, während die langen Küsten am Atlantischen Ozean ideal für die Anlage von Offshore-Windparks sind. Die großen Stürme, die mehrmals im Februar über den Norden des Landes hinwegfegten, wirkten wie bekräftigende Kommentare zu Macrons kühnem Energieszenario.