Hückeswagens Partnerstadt Etaples Ein Fest zur Huldigung der Brunnenkresse

Die „nordistes“, wie sich die französischen Freunde in der Partnerstadt Etaples-sur-Mer nennen, hatten zu ihrem Leidwesen im vergangenen Winter genug mit Wasser zu tun – und zwar an Stellen, wo es eigentlich nicht hingehört. Trotz der vielen Überschwemmungen zog es die Nordfranzosen Mitte März an einen Ort, an dem eine Pflanze gar nicht genug Wasser bekommen kann, um zu gedeihen und sich mit Mineralien anzureichern. Im kleinen Ort Enquin-sur-Baillons, knapp fünf Minuten Autofahrt vom Fischerort entfernt, wurde ein Festival zu Ehren eines Krautes organisiert, das im Bergischen wie in Frankreich nur selten vorkommt: die Brunnenkresse.