Hückeswagens neuer Wehrchef Umstellung von Wald auf Verwaltung funktioniert

„Ich bin kein Verwaltungsmensch, und deshalb bin ich in dem einen oder anderen noch nicht so fit“, gesteht Hogenfeld. Doch so langsam habe er sich in seine neuen Aufgaben bei der Stadtverwaltung eingearbeitet; die Zusammenarbeit mit ihr funktioniere gut. „Ich bin das Bindeglied zwischen Feuerwehr und Stadt“, umreißt er seine Arbeit. Dazu zählt die Personalverwaltung der gesamten Feuerwehr mit dem Löschzug Stadt und den drei Löschgruppen, Holte, Herweg sowie Straßweg oder auch die Beschaffung von neuen Fahrzeugen. In diesem Jahr wird die neue Drehleiter gebaut, die voraussichtlich im Frühjahr geliefert wird. Und für die Löschgruppe Straßweg ist aktuell ein neues Löschfahrzeug vorgesehen. Der Wehrchef plant zudem die Lehrgänge für seine Kameradinnen und Kameraden und führt Gespräche bei Problemen innerhalb der Feuerwehr.