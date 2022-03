Hückeswagens neue FDP-Ortsvorsitzende im Interview : „Ich bin offen für neue Ideen“

Hückeswagen Nelli Lechner ist die neue Ortsvorsitzende der FDP Hückeswagen und Nachfolgerin von Jörg von Polheim in diesem Amt. Im Interview spricht sie über ihre Aufgaben und Ziele.

Nelli Lechner Ja, ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben und darauf, dass ich auf diese Weise auch weitere Erfahrungen in der Lokalpolitik sammeln kann. Ich freue mich auch auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit Jörg von Polheim als Fraktionsvorsitzenden und den Ideenaustausch innerhalb des Ortsverbands.

Sie sind noch recht neu in der FDP . Hatten Sie damit gerechnet, gleich das Amt der Ortsvorsitzenden übernehmen zu können?

Lechner Als ich vor etwa drei Jahren Mitglied der FDP in Hückeswagen wurde, hatte ich nicht daran gedacht, in der kurzen Zeit schon Ortsvorsitzende zu werden. Ich wollte erst einmal nur andere Menschen kennenlernen und in die Kommunalpolitik reinschnuppern. Ich bin dann regelmäßig zu den Sitzungen gegangen und habe auf diese Weise auch Stück für Stück neue Aufgaben übertragen bekommen, die mir Spaß gemacht haben.