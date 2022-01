Digitaler kommunalpolitischer Abend der Kolpingsfamilie : Hückeswagens große Zukunftspläne

Hückeswagen Die Kolpingsfamilie hatte zum virtuellen Vortrag zur „Stadtentwicklung 2022“ eingeladen. Bürgermeister Dietmar Persian stand Rede und Antwort.

Es ist eine Tradition, die im dritten Corona-Jahr erneut in virtueller Form stattfinden musste: der kommunalpolitische Abend der Kolpingsfamilie, bei dem Bürgermeister Dietmar Persian Rede und Antwort steht. Normalerweise persönlich im Kolpinghaus, dieses Mal wie 2021 per Videokonferenz. Persian versprühte dabei grundsätzlichen Optimismus: „Ich bin trotz aller Probleme und Schwierigkeiten ganz zuversichtlich – wir haben in Hückeswagen ein gutes Miteinander und Vertrauen zueinander.“ Dann ging er kurz auf den Haushalt und die Pläne für die kommenden Jahren ein.