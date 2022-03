Hückeswagens größtes Unternehmen : Klingelnberg zeigt sich bei „Control“

Hückeswagen Der Hückeswagener Maschinenbauer stellt Anfang Mai auf der internationaler Messe in Stuttgart aus. Das Fachpublikum wird dabei Expertise und fachliches Know-how „made im Bergischen Land“ erleben.

Nachdem die Corona-Pandemie auch für einen Stillstand im Messebetrieb gesorgt hatte, geht es auch in dieser Branche wieder los. So präsentiert sich Hückeswagens größtes Unternehmen, die Firma Klingelnberg, vom 3. bis 6. Mai in Stuttgart auf der „Control“, einer internationalen Fachmesse für Qualitätssicherung. In der Halle 6 stellt Klingelnberg innovative Lösungen für mittelgroße Verzahnungen vor, wie Marketingleiterin Sandra Küster mitteilt. Darüber hinaus präsentiert der Systemanbieter auf seinem Präzisionsmesszentrum P 40 die optische Messtechnik, das Präzisionsmesszentrum P 26 zeigt das preisgekrönte Done-in-One-Prinzip für verschiedene Messprozesse in einem Arbeitsgang, und die P 152 steht für eine Großserie für mittelgroße Verzahnungen.