Hückeswagener Horst Fink (SPD) feiert 70. Geburtstag Jonglieren mit Bällen statt Millionen

Das Bergische war ihm nicht in die Wiege gelegt. Dorthin verschlug es den gebürtigen Saarländer als Jugendlichen: Im Alter von 14 Jahren setzte er sich in einen Bus nach Remscheid und begann bei der Lüttringhauser Firma Dowidat (heute Gedore) eine Ausbildung zum Werkzeugmacher. In Remscheid, das ihm als „Stadt im Ruhrgebiet“ angepriesen worden war, lebte er mit 120 weiteren Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren im Lehrlingsheim Romerike Berge im Stadtteil Struck.