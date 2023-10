Hückeswagens erster Boule-Platz ist zum Spielen freigegeben Im Stadtpark klicken die Boule-Kugeln

Vor ziemlich genau einem Jahr kam die Idee eines öffentlichen Boule-Platzes in die Abstimmung. Eingereicht hatte den Vorschlag Bettina Breidenbach, Vorsitzende des Pétanque Clubs 04 Hückeswagen. „Wir erhoffen uns, dass die Sportart durch die Positionierung im Stadtzentrum mehr in den Fokus rückt“, sagte Andreas Pohl. Über mehr Aufmerksamkeit und neue Mitglieder würde sich der Pétanque-Club freuen, der zwar an jedem Dienstagabend ab 18 Uhr auf dem kleinen Fußballfeld am Sportplatz trainiert, derzeit aber nicht an Ligaspielen teilnimmt. „Dazu sind wir einfach zu wenige Spieler“, erklärte Vereinsmitglied Martina Kuhlmann. Dass es mit der Umsetzung des siegreichen Projekts so schnell geklappt hatte, freute alle Beteiligten. Für den Garten- und Landschaftsbetrieb von Bredow war der Auftrag, einen Boule-Platz anzulegen, nichts Alltägliches. „Wir haben uns erst einmal entsprechend informiert“, sagte Volker von Bredow. Zunächst wurde die zwölf mal drei Meter große Fläche ausgekoffert, um den Raum für den Aufbau zu schaffen – allerdings unter erschwerten Bedingungen. „Es hat tagelang geregnet, alles stand unter Wasser“, berichtete der Firmenchef. Es folgte eine 20 Zentimeter dicke Schotter- und eine Planungsschicht, um eine gleichmäßige Ebene zu schaffen. Den Abschluss bildete ein spezieller Boule-Sand. Insgesamt hat der Ein-Euro-Verein etwa 6500 Euro in die gesamte Anlage investiert. Mit Unterstützung der Agentur Team Mehlis und Klartext Jahn erhielt die neue Sportecke noch eine Beschilderung mit den Spielregeln.