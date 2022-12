Hückeswagens Bürgermeister kritisiert Bund und Land Persian: „Die Kommunen stehen wieder einmal im Regen“

Nicht gut zu sprechen ist der Bürgermeister auf Bund und Land – drücken diese den Kommunen doch immer mehr Aufgaben aufs Auge und „vergessen“ dabei die entsprechende Finanzierung. Und so sagte Dietmar Persian in seiner Haushaltsrede in der letzten Ratssitzung: „Gemäß dem Motto ,Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen!‘ verlangen wir eine ausreichende Finanzierung.“ Die Kritik ergab sich im Zusammenhang mit den örtlichen Schulen und deren digitaler Ausstattung, auf die Persian mit Blick auf den Haushalt 2023 zu sprechen kam. Gehöre doch zu deren Infrastruktur in der heutigen Zeit vor allem eine gute Ausstattung mit digitalen Medien. Zwar verfügten alle Hückeswagener Schulen inzwischen über Glasfaseranschlüsse und sei die digitale Infrastruktur inklusive Ausstattung mit digitalen Tafeln, iPads und Laptops in allen Schulen gut vorangekommen. „Aber gerade im Bereich der digitalen Medien gibt es ständig Nachhol- und Erneuerungsbedarf. Der beauftragte Medienentwicklungsplan wird uns hierzu den Weg zeigen“, betonte der Bürgermeister.