Stadtfest in Königs Wusterhausen : Hückeswagens Bürgermeister trifft Soldatenkönig in KW

Hückeswagens Bürgermeister trifft Soldatenkönig in KW

Stadtfest in Königs Wusterhausen

Dietmar Persian (2. v. l.) traf in KW unter anderem den Soldatenkönig (r.) und dessen Frau, Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (4. v. r.). Foto: Persian

Königs Wusterhausen/Hückeswagen Bei einer Stippvisite am Samstag besuchten Bürgermeister Dietmar Persian und seine Frau das Stadtfest in der brandenburgischen Partnerstadt Königs Wusterhausen.

Grüße aus der Bundeshauptstadt sendet Bürgermeister Dietmar Persian, der dort den Kommunalkongress des Deutschen Städte- und Gemeindebunds besucht. Auf seinem Weg dorthin machten er und seine Frau Elvira kurz vor den Toren Berlins Station in Königs Wusterhausen. Mit der brandenburgischen Stadt, die gerne auch mit KW abgekürzt wird, unterhält die Stadt Hückeswagen seit Jahren eine Freundschaft, die in einer Partnerschaft der Evangelischen Kirchengemeinden noch aus DDR-Zeiten begründet ist.

KW hatte am Samstag zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein großes Stadtfest gefeiert, an der auch das Ehepaar Persian teilgenommen hatte. Rund um das Schloss war eine Ehrenamtsmeile aufgebaut, auf der sich mehr als 20 Vereine, Initiativen und Ortsteile präsentieren. Aussteller und Besucher zeigten sich mit dem Verlauf zufrieden. Ebenso wie Dietmar Persian: „Es war ein sehr schönes Fest mit vielen Ständen und viel Musik auf den Bühnen in der Stadt.“ Das Stadtfest stand unter dem Motto „UKW – endlich wieder feiern“, wobei die Abkürzung eine Anspielung auf die Geschichte als Rundfunkstadt ist und für Unser Königs Wusterhausen steht.