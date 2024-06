Wahlaufruf von Hückeswagens Bürgermeister Persian: „(Be-)stimmen Sie mit in Europa“

„Die Wahlwerbespots im Fernsehen und viele Plakate in der Stadt machen es deutlich: Am Sonntag, 9. Juli 2024, ist Europawahl. Europa ist für viele gefühlt weit weg. Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sind uns näher, weil die Politik dort in der aktuellen Berichterstattung öfter vorkommt. Dabei werden viele Leitlinien dieser Politik in Brüssel verabschiedet. Denn Europa ist ein Thema, das uns alle angeht – die Europäische Union als Vereinigung von 27 Staaten auf einem Kontinent ist ein weltweit einmaliges Projekt und hat zu einer Verständigung unter den Völkern in Europa geführt, die Mitte des letzten Jahrhunderts noch undenkbar erschien.