Mein erster Schultag : Mit Hochwasser in die Dorfschule Straßweg

Bürgermeister Dietmar Persian mit Schultüte vor dem großen Stadtwappen am Heimatmuseum nahe seines Büros im Schloss. Foto: Stephan Büllesbacn/Stephan Büllesbach

Hückeswagen Die spätere berufliche Karriere von Bürgermeister Dietmar Persian, i-Dötzchen von 1965, zeichnete sich schon in seiner Schullaufbahn ab.

Die Mütze musste sein. Schließlich war es Ostern 1965 und noch etwas kühl, als Dietmar Persian in der Dorfschule Straßweg eingeschult wurde. Die Hose hatte ein wenig Hochwasser, weswegen die weißen Socken hervorlugten – zu dieser Zeit war das noch kein modischer Fauxpas, vor allem nicht bei einem i-Dötzchen. „Der Tornister war bestimmt gebraucht, den hatten sicher schon meine älteren Brüder genutzt“, erinnert sich Persian, der am 23. März 2014 zum neuen Bürgermeister gewählt worden war. Und in der Schultüte war reichlich Süßes – „die war schnell leer“, weiß der heute 60-Jährige noch über den Tag vor mehr als 54 Jahren.

„Ich bin mit fünf in die Schule gekommen“, erzählt er. Erst Mitte Juni wurde er sechs. Zusammen mit 13 anderen Kindern, darunter dem heutigen Metzgermeister Dirk Sachser aus Straßburg und der ehemaligen ATV-Vorsitzenden Patricia Jantke, geborene Pauck, wurde Persian eingeschult. Zu dieser Zeit hatte die Dorfschule noch eine Besonderheit aufzuweisen: Die i-Dötzchen kamen in eine Klasse, in der auch die Kinder des zweiten, dritten und vierten Schuljahrs unterrichtet wurden. Die Klassen fünf bis acht waren in einem anderen Raum untergebracht. Dort saßen dann auch seine Brüder, „die wesentlich älter sind“. Er habe auch noch die Kurzschuljahre mitgemacht, erzählt Persian (s. Info-Kasten).

Info Zwei Schuljahre waren nur wenige Monate lang Kurzschuljahre Nachdem die Erstklässler lange Zeit Ostern eingeschult wurden, änderte sich das ab 1967. Aus diesem Grund mussten vorab in NRW, Hessen, Saarland, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zwei Kurzschuljahre eingeführt werden – 1. April bis 30. November 1966 und

1. Dezember 1966 bis 31. Juli 1967. Schuljahr Die Schulferien für die Bundesländer sind aufgrund des förderalen System unterschiedlich geregelt. Im Schulgesetz von NRW heißt es in Paragraf 7 (Schuljahr, Unterrichtszeit): „Das Schuljahr beginnt am 1. August und endet am 31. Juli des folgenden Jahres.“

Zwei Jahre ging er unter Rektor Froböse und Lehrerin Fräulein Glaser nach Straßweg zur Schule. Der Weg von Großkatern, „wo meine Brüder heute noch leben“, war bis dahin nicht ganz so weit. Das dritte und vierte Schuljahr verbrachte Persian in der Dorfschule Scheideweg unter Rektor Schäfer – die beiden Schulen waren zusammengelegt worden. Mit der Inbetriebnahme der Grundschule Wiehagen seit Sommer 1999 ist aber auch die Schule Scheideweg Geschichte. „Das war damals eine große Umbruchphase“, erinnert sich der 60-Jährige. Anfangs sei das noch eine Volksschule gewesen, später dann Grund- und Hauptschule in einem. Als Persian im fünften Schuljahr an die Hauptschule wechselte, musste er noch in Scheideweg unterrichtet werden. „Es gab noch kein Hauptschulgebäude“, erzählt er. Das siebte und achte Schuljahr wurden in einem Bereich der damaligen katholischen Grundschule unterrichtet. Als die Hauptschule 1973 an der Weststraße eröffnet wurde, gehörte Persian zum ersten Jahrgang, der dort unterrichtet wurde.

Der noch fünfjährige Dietmar Persian Ostern 1965 bei seiner Einschulung in der Dorfschule Straßweg. Foto: Persian

Eigentlich hätte er auf die Realschule gehen können, „das wäre aber verheerend gewesen. Denn meine Eltern hätten dafür den Schulbus zahlen müssen, wozu sie nicht in der Lage waren“. Zur Hauptschule in Scheideweg hingegen konnte er den Bus kostenfrei benutzen. „Ich hab’s aber nie bereut“, stellt Persian klar. Ihm sei früh klar geworden, dass er nicht Handwerker wie seine Brüder werden, sondern „irgendwas mit Büro“ machen wollte. So schloss sich nach der Hauptschule eine zweijährige Handelsschule mit dem Abschluss Mittlere Reife an. Zwischenzeitlich hatte er exakt zwei Bewerbungen abgeschickt: an die Raiffeisenbank und an die Stadt Hückeswagen. Letztere hatte ihn genommen.